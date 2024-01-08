Стало известно, когда в Калининграде по камерам начнут проверять машины на отсутствие ОСАГО

Если водитель превысил скорость или неверно проехал перекрёсток и попал в объектив дорожной камеры, система проверит у нарушителя и полис. У законопослушных водителей наличие ОСАГО проверять не будут. Есть нюанс: камера за день может зафиксировать несколько нарушений ПДД у автомобилиста, но штраф за отсутствие страховки выпишут только один раз в сутки.