Стало известно, когда в Калининграде по камерам начнут проверять машины на отсутствие ОСАГО

Калининградские камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, будут проверять в онлайн-режиме водителей на отсутствие полисов ОСАГО в 2024 году. Об этом «Клопс» сообщил руководитель Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
На первом этапе отсутствие «автогражданки» фоторадары будут отсматривать только у нарушителей ПДД.
Если водитель превысил скорость или неверно проехал перекрёсток и попал в объектив дорожной камеры, система проверит у нарушителя и полис. У законопослушных водителей наличие ОСАГО проверять не будут. Есть нюанс: камера за день может зафиксировать несколько нарушений ПДД у автомобилиста, но штраф за отсутствие страховки выпишут только один раз в сутки.
«Мы очень хотим запустить проверку полисов ОСАГО при помощи камер. Работа была проделана очень большая, было поручение правительства, создана рабочая группа, которая провела хорошую работу, всё было подготовлено. 2024 год будет точно годом запуска системы проверки. Камеры не на отдельные регионы, а везде надо запускать», — сказал Уфимцев.
Штраф за отсутствие полиса сейчас составляет 800 рублей.
Ранее предполагалось, что через камеры автомобилистам могут прислать несколько «писем счастья» за день.