9 января в Кемерове простятся с Почётным работником здравоохранения

Завтра, 9 января, кемеровчане простятся с умершей на 72 году жизни Надеждой Годлевской, завотделом Центра медицины катастроф по работе со службой Скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба кузбасского Минздрава.
«Легендарная личность, отзывчивый талантливый человек и специалист высокого уровня — такой запомнят её коллеги, близкие и родные. Она щедро делилась опытом с молодыми врачами и для многих была уважаемым наставником», — пишут сотрудники министерства.
С 1976 года Надежда Михайловна работала врачом скорой помощи, с 1988-го по 1995-й возглавляла Кемеровскую скорую медицинскую помощь. С 1988 по 2019 Годлевская была главным областным специалистом по скорой медицинской помощи, а с 2019-го заведовала отделом Кузбасского Центра медицины катастроф.
Церемония прощания состоится в Знаменском соборе в 11.30.