В Калининграде впервые за три года зафиксировали 20-градусный мороз

При этом уже во вторник, 9 января, в регионе ожидается резкое потепление. Согласно информации Калининградского гидрометцентра, в ночь на вторник прогнозируется до минус 16 градусов, а уже днем — около 0. Прогноз погоды «Нового Калининграда» дает минус 7,7 ночью и до плюс 0,3 градуса вечером.