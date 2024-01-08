ULA запустила к Луне ракету Vulcan с модулем Peregrine

В первый сертификационный полет новейшую ракету отправили с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:18 по местному времени (10:18 мск). Она должна доставить к естественному спутнику Земли, в частности, посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий NASA, в том числе для доставки коммерческих грузов.