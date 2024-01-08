Волгоградский миллиардер поменял престижную иномарку на велосипед

Волгоградский миллиардер, владеющий множеством различных кафе, пересел с престижной иномарки на велосипед. Александр Малашкин признается — этот вид транспорта позволил ему проникнуть в атмосферу улиц города и заметить детали, которые он упускал, передвигаясь на автомобиле.
Велосипед стал для предпринимателя источником вдохновения, подарив время, «когда ум просто свободен». Теперь он мечтает организовать велосипедный тур по любимым улицам для друзей и коллег-предпринимателей. Ведь, по мнению бизнесмена, местные жители нередко попадают в ловушку стереотипов о своем городе, думая, что ничего нового они уже не увидят. Однако, чтобы выйти из этой ловушки, достаточно выехать за пределы привычных маршрутов, считает владелец заведений общепита.
Под управлением ресторатора и его супруги находятся, в частности, рестораны «Река» и «Чайка», бары Bamberg и «Органза», кафе Gretel и «Вилла Капри», а также парк-отель «Дубровский» в Среднеахтубинском районе и ресторан итальянской кухни Nome в Москве. Ранее в столице представила свои авторские куклы волгоградская художница Ирина Матевосян.