Волгоградский миллиардер поменял престижную иномарку на велосипед

Велосипед стал для предпринимателя источником вдохновения, подарив время, «когда ум просто свободен». Теперь он мечтает организовать велосипедный тур по любимым улицам для друзей и коллег-предпринимателей. Ведь, по мнению бизнесмена, местные жители нередко попадают в ловушку стереотипов о своем городе, думая, что ничего нового они уже не увидят. Однако, чтобы выйти из этой ловушки, достаточно выехать за пределы привычных маршрутов, считает владелец заведений общепита.