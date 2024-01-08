На Южный Урал вновь придут сильные морозы: ожидается до минус 35

В МЧС настоятельно рекомендуют обратить пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей. «Не перегружайте электросеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставляйте без внимания протопленные печи и бани. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей», — говорят спасатели.