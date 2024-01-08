На Южный Урал вновь придут сильные морозы: ожидается до минус 35

По информации синоптиков, во вторник удержится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 9 января в отдельных районах будут наблюдаться слабые метели. Ветер северо-западный с переходом на южный 6−8 м/с, ночью местами порывы 13−18 м/с, днем — до 12 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью минус 25−30, в горах и низинах — до 35 градусов. Завтра днем прогнозируется минус 15−20, в горах и низинах — до 23.
В МЧС настоятельно рекомендуют обратить пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей. «Не перегружайте электросеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставляйте без внимания протопленные печи и бани. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей», — говорят спасатели.
Там обращают внимание на необходимость устанавливать в квартирах и домах автономные пожарные извещатели.
В ГИБДД советуют отказаться от дальних поездок, соблюдать ПДД. При крайней необходимости выехать за пределы города нужно иметь с собой ряд предметов: заряженный телефон, запас топлива, теплые вещи, буксировочный трос и инструменты для ремонта.
В Челябинске 9 января ночью будет минус 26−28, днем — 16−18 градусов. При переменной облачности без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, его скорость 3−8 м/с, ночью порывы до 13 м/с.