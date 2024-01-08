В Самарскую область в ночь на 8 января 2024 пришли 30-градусные морозы

Над Самарой и областью продолжает властвовать антициклон, принесший с собой ясную и морозную погоду. В ночь на 8 января 2024 года в регионе температура воздуха местами опускалась ниже отметки в минус 30 градусов.
Читательница «КП-Самара» поделилась с редакцией фото, сделанным в 10 утра 8 января в центре города, в районе Дворца спорта имени Высоцкого. На нем видно, что столбик уличного термометра находится в районе деления, обозначающего минус 29 градусов по Цельсию.
Согласно данным Приволжского УГМС, в полдень 8 января в Самаре был зафиксирован минус 21 градус, и это самое «теплое» место в регионе. В районе села Красносамарское Кинельского района в это же время было минус 25.
Синоптики предрекают сохранение морозной погоды в ближайшие три-четыре дня.