Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания до −27

Циклоны будут чередоваться с антициклонами, что принесёт резкие колебания температуры воздуха.
Так в понедельник, 8 января, циклон принёс в регион тёплую, влажную воздушную массу.
«Ночью повсеместно наблюдался снег разной интенсивности. Наибольшее количество, 6−7 мм, выпало в северо-западных районах области. Температура воздуха в утренние часы составила −1…-6 градусов, в северных районах −9…-11 градусов, в Омске −5 градусов», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
Она также отметила, что днём 8 января ветер будет усиливаться и местами его скорость достигнет 17−22 м/с. Также ожидается снег, метель, на дорогах — гололедица, возможно образование снежных заносов и снежного наката. К вечеру понедельника резко похолодает.
В ночь на вторник, 9 января, температура воздуха в Омской области окажется в пределах от −22 до −27 градусов. Днём будет 18−23 мороза.
Однако в среду, 10 января, на погоду в регионе окажет влияние очередной циклон. И если днём ожидается от −21 до −26 градусов, то уже днём столбики термометров поползут вверх. Прогнозируется −12..-17 градусов, по южной половине — от ноля до −5, и опять пойдёт снег.
В четверг, 11 января, по данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области вновь похолодает. Даже в дневные часы ожидается от −20 до −25 градусов.