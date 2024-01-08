Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания до −27

Однако в среду, 10 января, на погоду в регионе окажет влияние очередной циклон. И если днём ожидается от −21 до −26 градусов, то уже днём столбики термометров поползут вверх. Прогнозируется −12..-17 градусов, по южной половине — от ноля до −5, и опять пойдёт снег.