Волгоградцы могут увидеть тропическую зиму

В Волгоградском ботаническом саду открылась первая в новом году выставка. В оранжерее в Волжском цветут растения, которые в основном сосредоточены в тропиках. Поэтому выставка называется «Тропическая зима». Волгоградцы могут увидеть цветущие орхидеи, узнать новое о фикусах, гибискусах, кактусах и суккулентах, многочисленных гибридах цитрусовых, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.
В феврале в Ботаническом саду наступит весна, зацветут первоцветы. Можно будет увидеть порядка 50 тысяч тюльпанов, цикламенов, фрезий, гиацинтов, нарциссов и других вестников весны.
В апреле и мае оранжерея проведет фестиваль однолетних растений. Волгоградцам и гостям региона предложат 90 сортов и гибридов высокодекоративных летников, в том числе петунию, агератум, бархатцы, вербену. В ноябре ботсад примет традиционный «Бал хризантем».
Отметим, в 2023 году экспозиционные теплицы в Волжском посетили более 20 тысяч человек.