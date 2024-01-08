Волгоградцы могут увидеть тропическую зиму

В Волгоградском ботаническом саду открылась первая в новом году выставка. В оранжерее в Волжском цветут растения, которые в основном сосредоточены в тропиках. Поэтому выставка называется «Тропическая зима». Волгоградцы могут увидеть цветущие орхидеи, узнать новое о фикусах, гибискусах, кактусах и суккулентах, многочисленных гибридах цитрусовых, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.