Жители Ростова поделились самыми безрассудными поступками в 2023 году

Ростовчане рассказали о самых безрассудных поступках в 2023 году. Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди горожан.
По данным специалистов, 10% опрошенных считают главной авантюрой прошлого года — вступление в отношения. Еще 7% посчитали безрассудным поступком ремонт, а 5% — путешествие. За безответственное отношение к здоровью ругают себя 4% ростовчан. Еще столько же сожалеют о занятиях экстримом и превышении скорости на дорогах.
Импульсивным решением для 2% опрошенных стал кредит, а еще 2% пожалели о том, что много доверяли людям. Некоторые не могут простить себе ссоры с близкими, а другие посчитали безрассудством переезд. Горожане также назвали отказ от отпуска, развод, ставки, покупку домашнего животного и потерю денег.
Только 31% ростовчан не совершали импульсивных и безрассудных поступков в прошлом году. А 11% ругают себя за необдуманные покупки.
— Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 35% против 27% соответственно, — говорится в сообщении.