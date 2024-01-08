Жители Ростова поделились самыми безрассудными поступками в 2023 году

Импульсивным решением для 2% опрошенных стал кредит, а еще 2% пожалели о том, что много доверяли людям. Некоторые не могут простить себе ссоры с близкими, а другие посчитали безрассудством переезд. Горожане также назвали отказ от отпуска, развод, ставки, покупку домашнего животного и потерю денег.