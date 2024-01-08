Диетолог посоветовала ограничить употребление горького шоколада при мигренях

По словам специалиста, ограничить употребление горького шоколада следует людям, у которых бывают мигрени, а также имеется склонность к повышенному давлению, так как в нем содержится вещество, которое может спровоцировать спазм сосудов. Это, в свою очередь, вызовет более сильную боль головы или же повышенное давление.