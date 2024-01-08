В Молдове почти тысяча дорожников и коммунальщиков расчищают трассы от снега, но эффекта все равно мало — он сыпется без остановки

На участках повышенного риска возникновения сугробов установлены снегозадержатели, позволяющие снизить риск скопления снега и обеспечить более безопасную среду вождения на национальных дорогах общего пользования. Действия предприняты после получения метеорологического предупреждения, согласно которому до 10 января на всей территории страны ожидаются сложные погодные условия, осадки выпадут в виде дождя с переходом в дождь со снегом и снегопада, а 8 января ожидается обильное выпадение снега, местами — метель.