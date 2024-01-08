В Молдове почти тысяча дорожников и коммунальщиков расчищают трассы от снега, но эффекта все равно мало — он сыпется без остановки

Дорожники будут дежурить и оперативно участвовать в уборке снега и в противобуксовочной работе, чтобы обеспечить оптимальные условия транспортного движения, — сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.
На участках повышенного риска возникновения сугробов установлены снегозадержатели, позволяющие снизить риск скопления снега и обеспечить более безопасную среду вождения на национальных дорогах общего пользования. Действия предприняты после получения метеорологического предупреждения, согласно которому до 10 января на всей территории страны ожидаются сложные погодные условия, осадки выпадут в виде дождя с переходом в дождь со снегом и снегопада, а 8 января ожидается обильное выпадение снега, местами — метель.
Для выполнения работ по зимнему содержанию дорог, уборке снега и распределению материала против скольжения на республиканских дорогах общего пользования задействовано около 975 человек, 506 дорожных машин и оборудования, в том числе: автогрейдеры, гусеничные бульдозеры, тракторы с лопастными шинами, снегоочистители, автораздатчики, погрузчики, экскаваторы.
Кроме того, для борьбы с гололёдом на национальных дорогах общего пользования страны АО «Drumuri» располагает запасами противоскользящего материала, таких как смесь соли и песка в количестве 20 тысяч тонн, техническая соль — 11 тысяч тонн и песок/щебень — 24 тысячи тонн.
Водителей призывают ездить осторожно, регулировать скорость в зависимости от дорожных условий, убедиться в соответствующем оснащении транспортных средств и заранее информироваться об условиях дорожного движения.