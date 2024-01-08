Зомби-апокалипсис: в Ташкенте молодежь устроила битву за бесплатные куртки

На кадрах, распространяемых в Сети, молодые люди агрессивно толпой пытались пробиться в магазин и взять как можно больше одежды. Люди вырывали из рук друг друга и буквально дрались за одежду. Подоспевшие стражи порядка урегулировали беспорядки. К счастью, никто не пострадал.