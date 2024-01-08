На смену метели придут страшные морозы до −20: Стало известно, когда в Молдове прекратится снегопад — но синоптики просят не расслабляться

До 10 января по всей стране ожидаются сложные погодные условия, с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, а на национальных дорогах общего пользования будет гололедица. Все сидят дома.
Синоптики ответили на вопрос, когда же это все прекратится.
Снег и ледяной дождь закончатся только завтра к 2 часа ночи.
Осадки прекратятся только завтра.
После осадков придут морозы. Так, во вторник во второй половине дня ожидаются морозы до −20 градусов на севере страны (в центре до 15 градусов ниже нуля).
И так будет до конца недели.
Куда звонить, если вы застряли в пути
По возможности следует избегать неважных поездок, а в случае затруднений на дорогах звоните по следующим номерам:
- 22−55−30;
- 74−89−61;
- 060 477 117.