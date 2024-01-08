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На смену метели придут страшные морозы до −20: Стало известно, когда в Молдове прекратится снегопад — но синоптики просят не расслабляться

Вопрос, который больше всего волнует и спасателей, «коммунальщиков», и простых жителей Молдовы.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 765 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

До 10 января по всей стране ожидаются сложные погодные условия, с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, а на национальных дорогах общего пользования будет гололедица. Все сидят дома.

Синоптики ответили на вопрос, когда же это все прекратится.

Снег и ледяной дождь закончатся только завтра к 2 часа ночи.

Осадки прекратятся только завтра.

После осадков придут морозы. Так, во вторник во второй половине дня ожидаются морозы до −20 градусов на севере страны (в центре до 15 градусов ниже нуля).

И так будет до конца недели.

Куда звонить, если вы застряли в пути

По возможности следует избегать неважных поездок, а в случае затруднений на дорогах звоните по следующим номерам:

  • 22−55−30;
  • 74−89−61;
  • 060 477 117.