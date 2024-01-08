В Волгограде назвали способы настроиться на работу после праздников

Новогодние праздники подходят к концу. 9 января большинство волгоградцев вернется к трудовым будням. Эксперты рассказали, как войти в рабочий ритм после долгих выходных.
Обменяться впечатлениями.
По словам экспертов, обмен впечатлениями о прошедшем отдыхе поможет быстрее влиться в рабочий процесс. Руководителям посоветовали организовать неформальную планерку, где сотрудники смогли бы обсудить новогодние праздники.
Начинать с малых и творческих задач.
После новогодних праздников не стоит с головой погружаться в работу. Лучше закончить мелкие дела, оставшиеся с прошлого года. Не обремененный рутиной мозг способен находить нестандартные пути решения задач. Можно устроить коллективный мозговой штурм.
Устроить «ленивый» день.
Если после праздников работа слишком быстро затягивает, специалисты портала hh.ru посоветовали устроить «разгрузочный» день, в течение которого предстоит решить не так много задач, как обычно.
Забота о себе.
Во время возвращения к трудовым будням особенно важно не забывать о себе. Небольшая зарядка, стакан теплой воды с утра, правильное питание, полноценный сон помогут вернуться к работе с новыми силами.