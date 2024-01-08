Азовские археологи обнаружили клад времен Петра I

Раскопки проводили в переулке Достоевского, 14. Там археологи обнаружили землянки, в одной из которых лежали 24 монеты. Копейки ценились народом и после правления Петра I. Сколько бы ни пыталось правительство изъять «чешуйки» (так специалист называет монеты), они оставались в обороте еще много десятилетий.