Азовские археологи обнаружили клад времен Петра I

На этот раз в центре внимания специалистов Азовского музея-заповедника оказались серебряные монеты времен Петра I (1682−1725 годы правления). Об этом сообщил заведующий археологическим отделом Андрей Масловский на своей странице в соцсетях.
Раскопки проводили в переулке Достоевского, 14. Там археологи обнаружили землянки, в одной из которых лежали 24 монеты. Копейки ценились народом и после правления Петра I. Сколько бы ни пыталось правительство изъять «чешуйки» (так специалист называет монеты), они оставались в обороте еще много десятилетий.
По словам заведующего археологическим отделом Андрея Масловского, скорее всего, клад относится к периоду правления Анны Иоанновны (1730−1740 годы), к 1738 году. К такому выводу эксперты пришли, исходя из датирования других находок в землянках. В том числе — из керамики.