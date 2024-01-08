Узбекские ученые вырастили помидор-вакцину нового поколения от COVID-19

Отмечается, что исследование продемонстрировало, что TOMAVAC является безопасной вакциной, обеспечивающей двухфазную защиту (слизистая оболочка кишечника и кровь). Она была представлена научному сообществу как первая вакцина против COVID-19, предназначенная для непосредственного употребления..Исследование вакцины было опубликовано в зарубежном журнале Frontiers in Nutritional Immunology. Также были объявлены результаты первой фазы испытаний на иммуногенность и биобезопасность, проведенных на мышах и людях-добровольцах.