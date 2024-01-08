Узбекские ученые вырастили помидор-вакцину нового поколения от COVID-19

Узбекские ученые создали вакцину нового поколения против коронавирусной инфекции COVID-19, которую можно употреблять непосредственно из помидоров.
Ученые вставили фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса, в специальные векторы и встроили его в геном клеток томата. Из этих клеток было получено растение томата, регулярно продуцирующее белок-антиген S1.
Плоды томата, полученные от этих растений, синтезируют стабильный антигенный белок S1 в количестве 0,77 мкг/г и были выбраны в качестве носителя вакцины TOMAVAC.
Испытания созданной вакцины показали, что мыши и люди-добровольцы вырабатывают высокие уровни нейтрализующих антител в крови (IgG) и в кишечнике (IgA)..Никаких неблагоприятных побочных эффектов не наблюдалось.
Отмечается, что исследование продемонстрировало, что TOMAVAC является безопасной вакциной, обеспечивающей двухфазную защиту (слизистая оболочка кишечника и кровь). Она была представлена научному сообществу как первая вакцина против COVID-19, предназначенная для непосредственного употребления..Исследование вакцины было опубликовано в зарубежном журнале Frontiers in Nutritional Immunology. Также были объявлены результаты первой фазы испытаний на иммуногенность и биобезопасность, проведенных на мышах и людях-добровольцах.