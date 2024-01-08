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Узбекские ученые вырастили помидор-вакцину нового поколения от COVID-19

Вакцина TOMAVAC представлена научному сообществу как первая съедобная вакцина против COVID-19.
Узбекские ученые вырастили помидор-вакцину нового поколения от COVID-19
Источник: mininnovation.uz

Узбекские ученые создали вакцину нового поколения против коронавирусной инфекции COVID-19, которую можно употреблять непосредственно из помидоров.

Ученые вставили фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса, в специальные векторы и встроили его в геном клеток томата. Из этих клеток было получено растение томата, регулярно продуцирующее белок-антиген S1.

Плоды томата, полученные от этих растений, синтезируют стабильный антигенный белок S1 в количестве 0,77 мкг/г и были выбраны в качестве носителя вакцины TOMAVAC.

Испытания созданной вакцины показали, что мыши и люди-добровольцы вырабатывают высокие уровни нейтрализующих антител в крови (IgG) и в кишечнике (IgA)..Никаких неблагоприятных побочных эффектов не наблюдалось.

Отмечается, что исследование продемонстрировало, что TOMAVAC является безопасной вакциной, обеспечивающей двухфазную защиту (слизистая оболочка кишечника и кровь). Она была представлена научному сообществу как первая вакцина против COVID-19, предназначенная для непосредственного употребления..Исследование вакцины было опубликовано в зарубежном журнале Frontiers in Nutritional Immunology. Также были объявлены результаты первой фазы испытаний на иммуногенность и биобезопасность, проведенных на мышах и людях-добровольцах.

наука
медицина
коронавирус