Граждане, застрявшие из-за непогоды, будут эвакуированы поездами в Казахстане

В связи с резким ухудшением погодных условий на четырех участках дороги республиканского значения Акмолинской области закрыто движение для всех видов транспортных средств. В связи с этим, в АО «Пассажирские перевозки» принято решение вывозить граждан, которые не смогли выехать другим транспортом, в поезде. Так, из Караганды до столицы можно будет уехать на пассажирских поездах № 43 «Алматы — Костанай», № 53 «Достык-Астана», № 121 «Семей- Астана» и № 45 «Туркестан- Астана».