Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Граждане, застрявшие из-за непогоды, будут эвакуированы поездами в Казахстане

Граждан, застрявших на трассе из-за непогоды и закрытия дорог, будут вывозить поездами, передает DKNews.kz.
Граждане, застрявшие из-за непогоды, будут эвакуированы поездами в Казахстане
Источник: КТЖ

В связи с резким ухудшением погодных условий на четырех участках дороги республиканского значения Акмолинской области закрыто движение для всех видов транспортных средств. В связи с этим, в АО «Пассажирские перевозки» принято решение вывозить граждан, которые не смогли выехать другим транспортом, в поезде. Так, из Караганды до столицы можно будет уехать на пассажирских поездах № 43 «Алматы — Костанай», № 53 «Достык-Астана», № 121 «Семей- Астана» и № 45 «Туркестан- Астана».

Кроме этого, из Ерейментау до столицы будет обеспечена посадка пассажиров на пригородном электропоезде № 7501 «Павлодар — Астана».

Всем пассажирам будет оказана необходимая помощь.

Пассажирские поезда Национального перевозчика регулярно оказывают помощь гражданам во время сложных погодных условий.

Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433», Телеграмм бот «KTZH_PP_BOT», а также на официальном инстаграм-аккаунте АО «Пассажирские перевозки» @jolaushylar_tasymaly.

Просим всех граждан обеспечить свою безопасность и воздержаться от выездов в непогоду.