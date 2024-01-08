Граждане, застрявшие из-за непогоды, будут эвакуированы поездами в Казахстане

В связи с резким ухудшением погодных условий на четырех участках дороги республиканского значения Акмолинской области закрыто движение для всех видов транспортных средств. В связи с этим, в АО «Пассажирские перевозки» принято решение вывозить граждан, которые не смогли выехать другим транспортом, в поезде. Так, из Караганды до столицы можно будет уехать на пассажирских поездах № 43 «Алматы — Костанай», № 53 «Достык-Астана», № 121 «Семей- Астана» и № 45 «Туркестан- Астана».
Кроме этого, из Ерейментау до столицы будет обеспечена посадка пассажиров на пригородном электропоезде № 7501 «Павлодар — Астана».
Всем пассажирам будет оказана необходимая помощь.
Пассажирские поезда Национального перевозчика регулярно оказывают помощь гражданам во время сложных погодных условий.
Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433», Телеграмм бот «KTZH_PP_BOT», а также на официальном инстаграм-аккаунте АО «Пассажирские перевозки» @jolaushylar_tasymaly.
Просим всех граждан обеспечить свою безопасность и воздержаться от выездов в непогоду.