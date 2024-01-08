Как теперь считают больничные и где получать пенсии? Вот что еще изменится в 2024-м

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2024-м жизнь каждого из нас изменится: законодательные новшества в различных сферах так или иначе коснутся всех. Мы будем работать уже по скорректированному Трудовому кодексу, платить налоги с учетом пертурбаций в Налоговом, планировать расходы, понимая, что минималка и зарплаты бюджетников вырастут, а больничный начнут рассчитывать по другим правилам. Какие главные изменения грядущего года уже известны? Читайте в нашем обзоре.
Минималка и зарплата бюджетников
С 1 января 2024 года повысилась базовая ставка — до 250 рублей. Вслед за ней автоматически выросла и минимальная зарплата — до 626 рублей, и зарплаты в госучреждениях. Представители Минтруда отмечают, что увеличение базовой ставки планируется поэтапным и не будет единственным в наступающем году, повторяя подобную практику, примененную в 2023-м.
Пенсионный стаж
Повысился минимальный страховой стаж для получения трудовой пенсии. Он достиг 19 лет и 6 месяцев. Отметим, что речь идет о периоде, когда вы работали и наниматель платил взносы в ФСЗН. Декрет, служба в армии и учеба сюда не засчитываются. Кроме того, в новом году для подсчета пенсии будут учитывать заработок за последние 30 лет работы, а не за 29, как это было в 2023-м.
Напомним, что каждый год минимальный порог страхового стажа растет на 6 месяцев. Без минимального страхового стажа также можно получать социальную пенсию, но ее сумма меньше.
Получение пенсий и пособий
С 1 июля 2024 года жители столицы, областных и райцентров будут получать свои пенсии только в банках. Выбрать финансовое учреждение можно самому.
На почте по-прежнему будут выдавать пенсию только белорусам старше 70 лет, инвалидам I и II группы, если те не захотят прибегнуть к услугам банка.
Изменения не затронут жителей сельской местности: они, как и раньше, могут забрать причитающиеся выплаты в удобном для них месте — на почте или в банке. Доставка пенсий и пособий по всей стране переходит полностью в зону ответственности РУП «Белпочта». Отмечается, что на доставку ежегодно тратится около Br114 миллионов. Новые изменения позволят эти средства, как утверждает Минтруда, направить на повышение социальных выплат.
Единый день голосования
Ждет белорусов и нововведение в избирательной системе. 25 февраля 2024 года в стране впервые пройдет единый день голосования, где выберут депутатов Палаты представителей и местных Советов — от областных до сельских. Уже известно, что количество бюллетеней во всех регионах будет разным. По Минску, например, всего два — по выборам в Палату представителей и в Минский городской Совет депутатов, в сельской местности — минимум 4. Возможны даже варианты, когда их будет 5 или 6, если на участок, допустим, попадает 2 или 3 сельских округа.
Имена кандидатов в депутаты стали известны 30 января, а с 31 января у них начался агитационный период, который продлится до 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля для избирателей, у которых не будет возможности в воскресенье 25 февраля прийти на участок. Голосование на дому организуют только 25 февраля.
Сокращение рабочего дня
В Трудовом кодексе официально закрепили понятие «гибридная работа». Благодаря этому в 2024 году трудиться можно поочередно и в офисе, и на удаленке дома.
Многодетным родителям и тем, кто воспитывает ребенка-инвалида, предоставили альтернативу дополнительному выходному дню, который можно взять раз в неделю. Теперь такие папы и мамы могут сократить свой рабочий день на час.
Налоговый кодекс
Планируются изменения в налоговую систему. В частности, предполагается введение единого имущественного платежа, который включит в себя суммы трех налогов: транспортного, земельного и на недвижимость.
Кстати, транспортный налог предлагают повысить, исходя из уровня престижности марки авто и ее возраста. В Министерстве по налогам и сборам уже озвучили примерный список (точный будет приниматься правительством). В предварительном перечне премиальные марки — Ferrari, Maserati, Maybach, отдельные модели Mercedes, BMW, Audi, выпущенные не более трех лет назад. В министерстве подчеркнули, что у некоторых из перечисленных брендов есть и обычные линейки транспортных средств, которые будут облагаться обычной ставкой. А она повысится незначительно — до 10 рублей.
Предлагается поднять ставки подоходного налога с граждан, которые сдают в аренду жилые и нежилые помещения. Но и здесь рост будет незначительным: например, для столицы это 47 рублей вместо нынешних 43,90 рубля, в областных центрах — 44 рубля вместо 41,20, а в крупных районных центрах — 29 рублей вместо 27.
Отпуск и дополнительные выходные
С 1 января вступил в силу Трудовой кодекс с изменениями. Из самых важных новшеств — возможность делить отпуск больше чем на две части (при этом одна все равно должна быть не меньше 14 дней), а также оплачиваемый соцотпуск на три дня по поводу свадьбы или рождения ребенка. Наниматель сможет дать его, если посчитает нужным, даже если такие выходные не закреплены в коллективном договоре.
Еще один дополнительный выходной с сохранением оплаты предусмотрели в новом Трудовом кодексе для того, чтобы сотрудник мог пройти диспансеризацию. Работники в возрасте до 40 лет могут воспользоваться этим предложением раз в три года, те, кто старше, — раз в год. Два дня на посещение врачей положены женщинам старше 53 лет и мужчинам старше 58.
Больничные
С 1 января 2024 года изменились выплаты за больничные листы. Минимальный размер привязали к сумме минимальной зарплаты (ранее — к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения).
Размер выплат за больничный увеличился у тех, кто работает больше 10 лет. Для них с первого дня болезни идет оплата в размере 100% утраченного заработка. Для трудящихся меньше 10 лет — 80% утраченного заработка. Сейчас выплата больничного первые 12 дней составляет 80% утраченного заработка, остальные дни — 100%.
Кроме того, увеличился и размер среднедневного заработка, по которому рассчитывают больничный. Теперь в него входят все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда на соцстрахование по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде.
Беспилотники
С 28 марта 2024 года начнет действовать ряд пунктов указа № 297, в котором в том числе прописан запрет на приобретение, отчуждение, передачу, а также другие действия, направленные на возникновение, установление, прекращение прав и обязанностей в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. В документе предусмотрено, что физлица обязаны либо продать юрлицам и ИП, либо сдать на ответственное хранение уполномоченному органу свой беспилотник. Куда — станет известно на днях. Тогда же появится ясность, на каких условиях можно сдать на хранение дрон.
С марта же торговцам будет нельзя продавать беспилотники. Кстати, с 27 сентября 2023 года физическим лицам уже запретили эксплуатацию гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также использование воздушного пространства гражданскими беспилотными летательными аппаратами.