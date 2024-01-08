Как теперь считают больничные и где получать пенсии? Вот что еще изменится в 2024-м

С 1 января вступил в силу Трудовой кодекс с изменениями. Из самых важных новшеств — возможность делить отпуск больше чем на две части (при этом одна все равно должна быть не меньше 14 дней), а также оплачиваемый соцотпуск на три дня по поводу свадьбы или рождения ребенка. Наниматель сможет дать его, если посчитает нужным, даже если такие выходные не закреплены в коллективном договоре.



Еще один дополнительный выходной с сохранением оплаты предусмотрели в новом Трудовом кодексе для того, чтобы сотрудник мог пройти диспансеризацию. Работники в возрасте до 40 лет могут воспользоваться этим предложением раз в три года, те, кто старше, — раз в год. Два дня на посещение врачей положены женщинам старше 53 лет и мужчинам старше 58.