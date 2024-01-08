Смена кода: оранжевый уровень опасности из-за погоды в Молдове снижен до желтого

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Молдавские метеорологи во второй половине дня в понедельник сменили оранжевый код погодной опасности на желтый.
Предупреждение действует с 14.00 восьмого по 10 января в связи с прохождением южного циклона и проникновением арктических воздушных масс на территорию Молдовы.
В указанный период времени установятся сложные погодные условия. Восьмого января будет сильный снег (7−15 л/м2), на дорогах образуется гололедица. Местами на электрических проводах и деревьях возможно налипание мокрого снега.
На юге Молдовы в понедельник усилится ветер, порывы будут достигать до 15−18 м/с.
Среднесуточная температура воздуха девятого и 10 января снизится на 5−10°С.
По информации Центра по управлению чрезвычайными ситуациями, для расчистки снега на трассах и дорогах Молдовы в понедельник было привлечено 3032 специалиста и 975 единиц спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе правительства, наибольшее количество снега выпало в муниципиях Кишинев и Бельцы. Местами затруднено движение на дорогах в Леовском, Оргеевском, Сынжерейском, Резинском, Хынчештском, Ниспоренском и Унгенском районах.
В течение дня в службу 112 поступило 53 звонка с сообщениями о трудностях из-за погодных условий.
В течение дня зафиксировано 60 ДТП из-за плохой погоды, на национальных и местных трассах разблокировано 180 единиц транспорта, в том числе две машины скорой помощи и пять маршрутных микроавтобусов.