Жители Молдовы вспоминают, какой была зима 30 лет назад: никто не боялся — дети играли в снежки, а хозяйки чистили ковры

Помню, накануне моего десятилетнего юбилея, то есть в конце ноября, снегопад шел, не переставая, трое суток. И никого это не пугало. Отлично это помню, потому что ко мне в гости завалила целая толпень одноклассников. То есть никто дома не сидел, никто не боялся, что не сможет добраться ко мне — а потом домой. Значит, транспорт ходил нормально. Насколько я помню, все взрослые работали, а дети ходили в школу, как и в любые другие дни. Представляю, как засмеяли бы человека, если бы он пропустил уроки по причине снегопада.