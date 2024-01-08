Жители Молдовы вспоминают, какой была зима 30 лет назад: никто не боялся — дети играли в снежки, а хозяйки чистили ковры

Журналист Светлана Деревщикова вспоминает в соцсетях, какими были зимы в Молдавии:
— Конечно, я сейчас буду выглядеть как старая брюзга, но все-таки скажу. Во времена моей далекой юности, собственно, такая зима была постоянно. Когда снег и минусовая температура — это было нормально. И обычная повседневная жизнь как-то из-за этого не прерывалась.
Помню, накануне моего десятилетнего юбилея, то есть в конце ноября, снегопад шел, не переставая, трое суток. И никого это не пугало. Отлично это помню, потому что ко мне в гости завалила целая толпень одноклассников. То есть никто дома не сидел, никто не боялся, что не сможет добраться ко мне — а потом домой. Значит, транспорт ходил нормально. Насколько я помню, все взрослые работали, а дети ходили в школу, как и в любые другие дни. Представляю, как засмеяли бы человека, если бы он пропустил уроки по причине снегопада.
Снег и мороз — это и было приметы зимы. Хозяйки, пользуясь обильным снегом, чистили ковры — расстелешь на снегу ковер обратной стороной и топаешь по нему, шаг за шагом, пока весь не почистишь.
Мы играли в снежки, мальчишки нас «мылили» (и чем больше девочка нравилась, тем, соответственно, сильнее «мылили»). С санок мы просто не слезали. Съезжали с горок, пока не промокали, пардон, до трусов. Домой приходили румяные, веселые, проголодавшиеся. На коньках катались, пацаны в хоккей играли на озере (у нас в кладовке до сих пор хоккейные клюшки брата стоят, никому не нужные).
То есть это была обычная, нормальная ежедневная зимняя жизнь. Никто не считал это форс-мажором или стихийным бедствием.
Ну, а когда снег выпадает раз в пятилетку, то понятно, что это становится недюжинным испытанием. Так что всем сил и терпения.