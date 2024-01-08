Фотофакт: как минчане отдыхают на пляжах, несмотря на мороз

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На пляжах № 5 Минского моря и Дрозды-2 парковки совсем по-летнему заполнены автомобилями, в воздухе витает аромат шашлыка, а влюбленные парочки гуляют по берегу и танцуют на льду.
На склонах минского горнолыжного центра «Солнечная долина» взрослые и дети активно проводят время: катаются на санках и тюбингах со снежных горок.
В Чижовке особой популярностью даже в такой мороз пользуется зона отдыха «Жара».
Высокий южный берег водохранилища оборудован горками для катания на тюбингах, которые отнюдь не пустуют.