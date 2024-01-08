Фотофакт: как минчане отдыхают на пляжах, несмотря на мороз

В Беларуси уже несколько дней держится солнечная и морозная погода. Но на популярных в летнее время пляжах столицы по-прежнему многолюдно, весело и оживленно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».