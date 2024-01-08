Почему не стоит оставлять новогодний декор в доме надолго — эксперт

Новогодний декор в квартире, оставленный надолго, не поможет сохранить ощущение праздника, рассказали РИА Новости психологи.
«Первую неделю ощущение праздника, вторую, пятую, шестую, но потом ощущение праздника уходит. <…> Неестественно для человеческой психики все время испытывать праздничное воодушевление», — объяснил психолог Михаил Хорс.
Кроме того, он добавил, что, если новогодняя атрибутика в квартире остается надолго, люди могут к ней привыкнуть. «И елка становится настолько привычной как элемент интерьера, что уже рука не поднимается ее убрать», — констатировал он.
Такого же мнения придерживается психолог Ксения Жаркова.
«Со временем происходит привыкание к стимулу и снижается реакция на него. Это значит, что яркая гирлянда будет вас радовать, как только вы ее повесите, но вы перестанете ее замечать, если она будет включаться изо дня в день независимо от праздников», — рассказала она.
Также Жаркова объяснила, почему многие люди оставляют новогодний декор на длительный период.
«Украшения напоминают о Новом годе. Для большинства Новый год — семейный праздник, символ надежды на лучшее будущее. Любое напоминание о празднике дарит чувство радости, вдохновения», — указала психолог.
Также она добавила, что помешать гражданам убрать украшения и разобрать елку могут занятость, нехватка сил и времени, а иногда и элементарная лень.
В заключение специалист посоветовала наряжать елку незадолго до Нового года, а убирать ее и другие предметы тематического декора спустя несколько дней после праздника.