Почему не стоит оставлять новогодний декор в доме надолго — эксперт

«Со временем происходит привыкание к стимулу и снижается реакция на него. Это значит, что яркая гирлянда будет вас радовать, как только вы ее повесите, но вы перестанете ее замечать, если она будет включаться изо дня в день независимо от праздников», — рассказала она.