Бывшие хоккеисты СКА пожаловались Путину на судейство в КХЛ

По словам бывших хоккеистов, судьи в одних и тех же эпизодах игры могут принимать абсолютно разные решения. Поэтому они попросили главу государства, чтобы Федерация хоккея России занялась вопросом о назначении и контролю за действиями судей, а также, чтобы компетентные органы начали разбираться с вопиющими случаями судебных ошибок.