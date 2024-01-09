Бывшие хоккеисты СКА пожаловались Путину на судейство в КХЛ

Ветераны петербургского хоккейного клуба СКА написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Обращение появилось после того, как СКА проиграл «Металлургу» со счетом 1:2. Текст письма опубликовал портал «Спорт День за Днем».
— Мы с болью наблюдаем за тем, что происходит в чемпионате КХЛ. В этом сезоне уровень судейства опустился невероятно низко. Мы видели игру СКА против «Металлурга» и были шокированы беспредельно низким качеством арбитража, — говорится в обращении.
По словам бывших хоккеистов, судьи в одних и тех же эпизодах игры могут принимать абсолютно разные решения. Поэтому они попросили главу государства, чтобы Федерация хоккея России занялась вопросом о назначении и контролю за действиями судей, а также, чтобы компетентные органы начали разбираться с вопиющими случаями судебных ошибок.