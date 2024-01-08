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В Ростове-на-Дону ограничили въезд большегрузов из-за снегопада

В Ростове ограничили въезд большегрузов из-за снегопада.
Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, грузовики не смогут въехать в город с 22 часов 8 января до 12 часов 9 января. В это время на дорогах города будет работать спецтехника.

— Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок.

добавил Алексей Логвиненко

Сити-менеджер обратился к жителям Ростова-на-Дону с просьбой по возможности воздержаться от поездок. Отметим, что непогода продлится в городе до первой половины дня 9 января.