В Ростове-на-Дону ограничили въезд большегрузов из-за снегопада

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, грузовики не смогут въехать в город с 22 часов 8 января до 12 часов 9 января. В это время на дорогах города будет работать спецтехника.
— Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок.
Сити-менеджер обратился к жителям Ростова-на-Дону с просьбой по возможности воздержаться от поездок. Отметим, что непогода продлится в городе до первой половины дня 9 января.