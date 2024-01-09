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Какой сегодня день: 9 января

Этот день является 9-м в григорианском календаре. До конца года остается 357 дней.
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Знаете ли вы, что 9 января 2007 года был представлен первый iPhone? О том, чем еще ознаменовано 9 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 9 января

В 1905 году 9 января (по григорианскому календарю 22 января) произошло Кровавое воскресенье — разгон шествия петербургских рабочих, которые хотели вручить царю Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах, к Зимнему дворцу.

В 1993 году в Минске было возвращено верующим здание Архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии.

Кто родился 9 января

Мореплаватель и исследователь адмирал Фердинанд Врангель (1797−1870).

Писатель Карел Чапек (1890−1938).

Писательница Симона де Бовуар (1908−1986).

37-й президент США Ричард Никсон (1913−1994).

Режиссер Сергей Параджанов (1924−1990).

Актер Джей Кей Симмонс (1955).

Певица Лара Фабиан (1970).

Кэтрин, принцесса Уэльская (1982).

9 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святого Стефана, преподобного Феодора Начертанного.

Именины

9 января именины у Степана, Федора, Тихона и Антонины.

9 января в народном календаре

На Руси в Степанов день почитали лошадей: поили их из серебряной посуды, а также расставляли осиновые колья, чтобы нечисть не подошла к хлеву.

9 января девушки «хоронили» свои печали: ставилась специальная чаша, к ней по очереди подходили девушки и выливали в нее воду из сосудов; таким образом смывали с сердца тоску.

Люди на Степанов день говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан». Это означало, что совсем скоро придут морозы. Если же в этот день шел снег, то вскоре стоило ждать сырую погоду.