Какой сегодня день: 9 января

Знаете ли вы, что 9 января 2007 года был представлен первый iPhone? О том, чем еще ознаменовано 9 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 9 января
В 1905 году 9 января (по григорианскому календарю 22 января) произошло Кровавое воскресенье — разгон шествия петербургских рабочих, которые хотели вручить царю Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах, к Зимнему дворцу.
В 1993 году в Минске было возвращено верующим здание Архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии.
Кто родился 9 января
Мореплаватель и исследователь адмирал Фердинанд Врангель (1797−1870).
Писатель Карел Чапек (1890−1938).
Писательница Симона де Бовуар (1908−1986).
37-й президент США Ричард Никсон (1913−1994).
Режиссер Сергей Параджанов (1924−1990).
Актер Джей Кей Симмонс (1955).
Певица Лара Фабиан (1970).
Кэтрин, принцесса Уэльская (1982).
9 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святого Стефана, преподобного Феодора Начертанного.
Именины
9 января именины у Степана, Федора, Тихона и Антонины.
9 января в народном календаре
На Руси в Степанов день почитали лошадей: поили их из серебряной посуды, а также расставляли осиновые колья, чтобы нечисть не подошла к хлеву.
9 января девушки «хоронили» свои печали: ставилась специальная чаша, к ней по очереди подходили девушки и выливали в нее воду из сосудов; таким образом смывали с сердца тоску.
Люди на Степанов день говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан». Это означало, что совсем скоро придут морозы. Если же в этот день шел снег, то вскоре стоило ждать сырую погоду.