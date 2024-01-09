Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 9 января

В Хабаровском крае и ЕАО 9 января ожидается дальнейшее похолодание. Погода будет бесснежной с преимущественно умеренным ветром. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём −21…-19 градусов, к ночи похолодает до −29…-27. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, скорость 8−13 метров в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре днём −22…-20 градусов, к ночи похолодает до −35…-33. Без существенных осадков. Ветер южный, скорость 2−7 метров в секунду.
В Советской Гавани днём −16…-14 градусов, к ночи похолодает до −26…-24. Без осадков. Ветер северо-западный, скорость 2−7 метров в секунду.
В Николаевске-на-Амуре днём −25…-23 градуса, к ночи похолодает до −35…-33. Без осадков. Ветер северо-западный, скорость 4−9 метров в секунду.
В Биробиджане днём −17…-15 градусов, к ночи похолодает до −33…-31. Без существенных осадков. Ветер западный, скорость 5−10 метров в секунду.