По словам министра ДВ в 2024 начнут строить объект нового города в Приморье

В Приморье уже в 2024 году начнут создание набережной вдоль Амурского залива для так называемого города-спутника Владивостока. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр РФ по развитию Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков.
Чиновник заявил, что возведение города Спутника было включено в генплан Владивостока еще 40 лет назад. Тогда, по словам Чекункова, планировали расселить 200 тысяч человек, теперь же планы на 300 тысяч.
В наступившем году будут проектироваться основные коммуникации и первые объекты Спутника, приступят к созданию красивой прогулочной набережной вдоль Амурского залива, — написал Чекунков.
Министр по развитию Дальнего Востока был первым, кто более двух лет назад озвучил идею строительства города Спутника. Он вместе с населением городов Владивосток и Артем должен совокупно довести население владивостокской агломерации до 1 миллиона человек. Таким образом, по мнению правительства РФ, на Дальнем Востоке будет создан город-миллионник.
О создании мастер-плана Спутника в 2023 году сообщил Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства (НИИ ПГ, г. Санкт-Петербург). Проект разрабатывался по заданию корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Сообщалось, что территория проектирования расположена в юго-восточной части Надеждинского муниципального района Приморского края и составляет 1630 гектаров. Новый город разместится на берегу Амурского залива в границах территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Расстояние от города-спутника до Владивостока составляет около 45 км, от города Артема и аэропорта Владивосток (Кневичи) — около 25 км.