По словам министра ДВ в 2024 начнут строить объект нового города в Приморье

О создании мастер-плана Спутника в 2023 году сообщил Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства (НИИ ПГ, г. Санкт-Петербург). Проект разрабатывался по заданию корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Сообщалось, что территория проектирования расположена в юго-восточной части Надеждинского муниципального района Приморского края и составляет 1630 гектаров. Новый город разместится на берегу Амурского залива в границах территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Расстояние от города-спутника до Владивостока составляет около 45 км, от города Артема и аэропорта Владивосток (Кневичи) — около 25 км.