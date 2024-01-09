Ряд пособий для приморцев будет увеличен в 2024 году

Краевое отделение Социального фонда России с начала 2024 года проиндексирует пенсии, а также автоматически пересчитает размеры детских пособий. Со следующего года фонд также перейдет на беззаявительное оформление пенсий по потере кормильца и надбавок за северный стаж. Об этом напомнили в правительстве Приморья.



С 1 января 2024 года приморцев ждет ряд изменений и нововведений в социальной сфере.



Индексация страховых пенсий



Прежде всего с января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Отделение Социального фонда России беззаявительно проведет перерасчет с учетом индексации.



Индексация в том числе затронет свыше 380 тысяч получателей пенсии по старости, чьи выплаты будут в среднем увеличены на 1564 рубля в месяц.



«В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырастет до 22,4 тысячи рублей», — прокомментировали специалисты.



С 1 января произойдет увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.



Повышение детских пособий



В январе также повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое фонд сейчас предоставляет родителям более 121,5 тысячи детей и свыше 4,1 тысячи беременным женщинам.

По действующим правилам сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного на ребенка или для трудоспособного взрослого населения. После увеличения размеров прожиточного минимума в крае отделение автоматически пересчитает размер пособий.



На 2024 год в крае установлен прожиточный минимум на душу населения 18 389 рублей, на ребенка — 19 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 044 рублей.



Сохранение пособия по уходу за ребенком при выходе на работу



С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.



Помимо этого, с 1 января вступает в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 12 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента 1,2) по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.



Рост больничных и декретных выплат



Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 до 565 тысяч рублей.



Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц против нынешних 33,2 тысячи рублей.



Повышение материнского капитала



С 1 февраля Социальный фонд проиндексирует на 7,5% материнский капитал. Размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 44 тысячи рублей и составит 630 967,72 рубля, на второго ребенка увеличится на 58 тысяч рублей и составит 833 800,37 рубля. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток.



«Если, например, на сертификате осталось 135 тысяч рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,5%. Проверить остаток маткапитала можно на портале Госуслуг», — пояснили специалисты.



Кроме того, с 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.

Также в новом году будет увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых трех месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.



Помимо вышеперечисленного, семьи смогут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.



Еще одно нововведение коснется отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступит в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.



Расширение проактивных услуг



Проактивный формат предполагает, что гражданам не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Социальный фонд будет сам оформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия.



С 1 января Социальный фонд перейдет к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Фонд будет назначать выплаты в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные будут поступать из ЗАГС.



Также с 2024 года Социальный фонд начнет оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в муниципалитетах, приравненных к районам Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получат соответствующее сообщение на портале Госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.



Повышение требований для пенсии по старости



В 2024 году в России повышается возраст выхода на пенсию по старости: для женщин он составит 58 лет, для мужчин — 63 года.



Также изменятся минимальные требования для получения страховой пенсии: для получения страховой пенсии нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.



Единая цифровая платформа



С нового года Социальный фонд начинает поэтапно запускать единую цифровую платформу, которая будет широко использоваться в социальной сфере для решения различных задач.



Как часть этой большой системы с января начнет работать Федеральный реестр нуждающихся. Его данные будут помогать с определением граждан, которым необходима поддержка государства, и, таким образом, более адресно предоставлять помощь. Реестр позволит обеспечивать мерами поддержки такие категории населения, как ветераны труда и ветераны боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты, студенты и другие.



Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил следующий год в России Годом семьи. В этой связи глава государства поручил проработать дополнительные меры по защите материнства и детства, укреплению семейных ценностей. В частности, важно возродить традиции многодетной семьи.



«Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне, к единому статусу должны прилагаться необходимые льготы и механизмы поддержки. Они будут гарантированы по всей стране единообразно», — подчеркнул глава государства.



Справочно. Информацию по всем вопросам, касающимся федеральных мер социальной поддержки, можно получить по телефону Единого контакт-центра: 8−800−1−00000−1.