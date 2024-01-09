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В приморском вузе отказали в бюджетном месте дочери Героя России: как разрешили ситуацию

ВЛАДИВОСТОК, 9 января, ФедералПресс. Дочь Героя России Алексея Кривули пыталась перейти на бюджет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), однако получила отказ. После жалобы Маргарите Симоньян вопрос был решен.
Источник: Комсомольская правда

«Ко мне обратился Герой России лейтенант Алексей Кривуля. Детям участников СВО и Героев России положено бесплатное высшее образование. Но его дочери Алене Кривуле было отказано в переводе на бюджет», — написала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.

После поста к ситуации подключились чиновники, в том числе, из полпредства ДФО и Минобразования. В университете также прокомментировали ситуацию.

Как оказалось, дочь военного учится на третьем курсе на специальности «начальное образование и английский язык». И она действительно написала заявление на перевод на бюджет: теперь дети участников спецоперации имеют право на бесплатное обучение. Однако свободных бюджетных мест по данному направлению обучения в университете сейчас нет: количество определяется профильным министерством еще до приемной кампании.

Тем не менее, после публикации в телеграм-канале Симоньян выход из ситуации был найден: дочь Героя России будет учиться бесплатно — ей сделали 100%-ю скидку за счет средств ДВФУ. При этом, как только освободится место, девушку переведут на бюджет и начнут платить ей стипендию.

Ранее сообщалось о том, что Герой России попросил у президента танк для своего отряда — вместо материального поощрения для себя или отпуска.

образование