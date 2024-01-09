В приморском вузе отказали в бюджетном месте дочери Героя России: как разрешили ситуацию

Как оказалось, дочь военного учится на третьем курсе на специальности «начальное образование и английский язык». И она действительно написала заявление на перевод на бюджет: теперь дети участников спецоперации имеют право на бесплатное обучение. Однако свободных бюджетных мест по данному направлению обучения в университете сейчас нет: количество определяется профильным министерством еще до приемной кампании.