В приморском вузе отказали в бюджетном месте дочери Героя России: как разрешили ситуацию

«Ко мне обратился Герой России лейтенант Алексей Кривуля. Детям участников СВО и Героев России положено бесплатное высшее образование. Но его дочери Алене Кривуле было отказано в переводе на бюджет», — написала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.
После поста к ситуации подключились чиновники, в том числе, из полпредства ДФО и Минобразования. В университете также прокомментировали ситуацию.
Как оказалось, дочь военного учится на третьем курсе на специальности «начальное образование и английский язык». И она действительно написала заявление на перевод на бюджет: теперь дети участников спецоперации имеют право на бесплатное обучение. Однако свободных бюджетных мест по данному направлению обучения в университете сейчас нет: количество определяется профильным министерством еще до приемной кампании.
Тем не менее, после публикации в телеграм-канале Симоньян выход из ситуации был найден: дочь Героя России будет учиться бесплатно — ей сделали 100%-ю скидку за счет средств ДВФУ. При этом, как только освободится место, девушку переведут на бюджет и начнут платить ей стипендию.
Ранее сообщалось о том, что Герой России попросил у президента танк для своего отряда — вместо материального поощрения для себя или отпуска.