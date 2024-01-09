Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Два циклона идут на Приморье: синоптики рассказали о снегопадах

ВЛАДИВОСТОК, 9 января, ФедералПресс. На наступившей неделе погода в Приморье будет переменчивой. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых районах края ожидаются осадки.
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 65% 769 мм рт. ст. +7°
02-rian_6405998.jpg
Источник: РИА "Новости"

Как передает портал «Погода 25 регион», во вторник, 9 января, на севере края возможен небольшой снег. 10 января ожидается переменная облачность, небольшие осадки возможны в центральных и северных районах края, вечером снег начнется на юге края.

В четверг, 11 января, Приморье окажется во власти циклона, во многих районах пройдет снег разной интенсивности. Вместе с осадками придет и потепление.

В пятницу, 12 января, осадки в крае сохранятся в центральных и северных районах края, однако вновь начнется похолодание.

В субботу в крае обойдется без осадков, морозы окрепнут, в воскресенье местами вновь пройдут осадки и немного потеплеет.

В течение всей неделе ночные температуры будет в пределах −25…-15 градусов, местами до −30, на севере до −35 градусов. Днем будет в пределах −15…-5 градусов, в четверг и в воскресенье будет около нуля.

Во Владивостоке на предстоящей неделе будет облачно, в среду и воскресенье возможен снег. Температура воздуха ночью будет около −15 градусов. Днем будет около −9…-6 градусов, в четверг и воскресенье около нуля.