Приморец «подарил» мошенникам свыше 4 млн рублей

В Находке 59-летний мужчина стал очередной жертвой телефонных мошенников. Неизвестные вынудили потерпевшего оформить кредиты и перевести им все деньги — более 4 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.
На телефон потерпевшего поступил звонок, незнакомец пояснил, что некий гражданин, используя реквизиты заявителя, оформил на его имя кредит на сумму 1 900 000 рублей. Так как получатель денежных средств находится на территории ближнего зарубежья, то эти действия являются спонсированием терроризма.
Чтобы обезопасить себя, мужчине предложили взять кредит на ту же сумму и провести денежные средства через ячейку банка. Якобы тогда кредит закроется автоматически. Далее мужчине уже перезвонила девушка, которая представилась банковским работником и подтвердила сказанное ранее.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не просят сообщить данные вашей карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них однозначно имеются ваши данные; ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные вашей банковской карты, а также секретный код на оборотной стороне карты; храните пин-код отдельно от карты, ни в коем случае не пишите пин-код на самой банковской карте; лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку; никогда и никому не сообщайте пароли, и секретные коды, которые приходят вам в СМС сообщении от банка; помните, что только мошенники спрашивают секретные пароли, которые приходят к вам в СМС-сообщении от банка; сотрудники банка никогда не попросят вас пройти к банкомату; не покупайте в Интернет — магазинах товары по явно заниженной стоимости, так как это очевидно мошенничество; никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети: возможно, мошенники взломали аккаунт, сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте, действительно ли он просит у вас деньги; в сети «Интернет» не переходите по ссылкам на неизвестные сайты.