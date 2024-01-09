Приморец «подарил» мошенникам свыше 4 млн рублей

Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не просят сообщить данные вашей карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них однозначно имеются ваши данные; ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные вашей банковской карты, а также секретный код на оборотной стороне карты; храните пин-код отдельно от карты, ни в коем случае не пишите пин-код на самой банковской карте; лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку; никогда и никому не сообщайте пароли, и секретные коды, которые приходят вам в СМС сообщении от банка; помните, что только мошенники спрашивают секретные пароли, которые приходят к вам в СМС-сообщении от банка; сотрудники банка никогда не попросят вас пройти к банкомату; не покупайте в Интернет — магазинах товары по явно заниженной стоимости, так как это очевидно мошенничество; никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети: возможно, мошенники взломали аккаунт, сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте, действительно ли он просит у вас деньги; в сети «Интернет» не переходите по ссылкам на неизвестные сайты.