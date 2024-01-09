Комсомольчанина, который насмерть сбил пешехода, осудили на 5 лет, сообщает прокуратура Хабаровского края.
12 мая прошлого года утром пьяный водитель «Тойоты Камри» на улице Ленинградской в Комсомольске пытался совершить обгон попутных автомобилей и не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на него.
От полученных травм мужчина скончался в тот же день в больнице.
«Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. “а” ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Комсомольска-на-Амуре», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.