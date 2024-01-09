Комсомольчанина, который насмерть сбил пешехода, осудили на 5 лет

12 мая прошлого года утром пьяный водитель «Тойоты Камри» на улице Ленинградской в Комсомольске пытался совершить обгон попутных автомобилей и не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на него.