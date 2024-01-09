Пассажирские поезда задерживаются с прибытием в Хабаровск из-за аварии в Забайкалье

Идущий через Хабаровск поезд № 2 сообщением Москва — Владивосток задерживается из-за схода вагонов грузового состава в Забайкалье. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ЗабЖД.
— На Забайкальской железной дороге в связи со сходом 14 вагонов грузового поезда на перегоне Алеур — Бушулей задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва — Владивосток и № 392 Чита — Благовещенск. Ожидаются задержки пассажирских поездов дальнего следования № 9 Владивосток — Москва, № 10 Москва — Владивосток. Пассажиры задержанных поездов дальнего следования будут обеспечены водой и дополнительным питанием, — говорится в сообщении. — 9 января 2024 года в 1:17 (время местное) на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших и угрозы экологии нет.
Под руководством главы РЖД Олега Белозёрова приступил к работе оперативный штаб, который координирует работы по устранению последствий аварии. Причины происшествия устанавливаются.
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Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).