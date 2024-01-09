Пожирают собак, пугают детей и пожилых: тигры кошмарят несколько населенных пунктов в Приморье

Ранее «Комсомолка» писала о том, что был пойман полосатый хищник в Черниговском районе. Он прославился тем, что трижды заходил в село Дмитриевка и съел несколько собак. Однако позже выяснилось, что у него были травмы, из-за которых он не мог охотиться на копытных.