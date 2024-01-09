Пожирают собак, пугают детей и пожилых: тигры кошмарят несколько населенных пунктов в Приморье

Все чаще приморские социальные сети пестрят новостями об очередных тиграх, которые наведываются в разные районы края и беспокоят местных жителей. Некоторые полосатые хищники просто проходят рядом с населенными пунктами, но по вине других погибают домашние собаки. О том, какие неприятности приносят звери людям, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Один из случаев, когда тигр пришел в населенный пункт, произошел в Чугуевском районе. Последствиями визита хищника поделились жители села Извилинка:
«Пришел некрупный тигр, прошелся возле колодца, потом ушел под навес, где у меня выброшенная кем-то собака жила. Она видимо побежала, но хищник ее догнал и задавил, а потом увидел другого пса, сорвал его с цепи и потащил через лес к гаражам заброшенным», — рассказывает местный житель.
В какой-то момент мужчина показывает первую собаку, которую задавил тигр и оставил в сугробе, отвлекшись на другого пса.
«В прошлом году как-то особо не было в нашем районе, ходили лишь рядом с селами, но не заходили, а в этом году уже разгулялись не на шутку», — пишут в комментариях под видео приморцы.
В Анучинском округе полосатый хищник также не дает местным жителям покоя. По их словам, зверь наведывается в населенные пункты и днем, и ночью, нападает на собак. Более того есть вероятность, что он не один:
«Семью тигров наблюдали именно там, где дети ходят в школу. Родители собирают петицию, чтобы обучение проходило дистанционно. Пожилые люди боятся выходить во двор даже за водой».
Жители добавили, что замечали тигров в селах Новопокровка, Рисовое, Чернышевка, Новотроицкое, Тихоречное.
О тиграх предупреждал и глава округа Сергей Понуровский. По его словам, информации об обнаруженных следах тигров вблизи населенных пунктов передали охотоведам для отработки и принятия нужных мер.
«Убивать краснокнижного хищника нельзя, но как нам быть, ведь и наши жизни в опасности от лесного красавца?», — интересуются жители муниципалитета.
Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе охотнадзора, последнее обращение было 5 января по поводу тигра в Рисовом, специалисты ведомства собираются в населенный пункт, чтобы разведать обстановку.
Отметим, что следы тигра ранее заметили и в Партизанском округе, о чем сообщала администрация муниципалитета. Из-за этого жителей микрорайонов «Тигровый» и «Янтарный» просят быть предельно осторожными, особенно в вечернее и ночное время.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что был пойман полосатый хищник в Черниговском районе. Он прославился тем, что трижды заходил в село Дмитриевка и съел несколько собак. Однако позже выяснилось, что у него были травмы, из-за которых он не мог охотиться на копытных.