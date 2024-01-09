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Красноярцам рассказали, как победить хандру после долгих праздников

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, как после самых длинных каникул года без потерь для здоровья вернуться в рабочий режим, «победить себя, хандру и постпраздничную тоску».

Специалисты говорят, что «лучший ресурс для восстановления» — это прогулки или пробежки на свежем воздухе, а также возвращение к привычному режиму сна.

Кроме того, прийти в норму поможет правильное питание. Стоит начать с разгрузочного дня, но при этом не забывать выпивать достаточное количество воды.

Помимо физического состояния, в Роспотребнадзоре советуют воздействовать и на свое ментальное здоровье:

«Выбросьте все негативные мысли, если возможно, то вместе с натуральной ёлкой, не дожидаясь марта, и смело начинайте работать над собой. Хвалите себя чаще и не корите себя за набранные “новогодние” килограммы».

Отметим, следующие длинные праздники ждут россиян в конце зимы — с 23 по 25 февраля, и в начале весны — с 8 по 10 марта.

здоровье