Красноярцам рассказали, как победить хандру после долгих праздников

Специалисты говорят, что «лучший ресурс для восстановления» — это прогулки или пробежки на свежем воздухе, а также возвращение к привычному режиму сна.
Кроме того, прийти в норму поможет правильное питание. Стоит начать с разгрузочного дня, но при этом не забывать выпивать достаточное количество воды.
Помимо физического состояния, в Роспотребнадзоре советуют воздействовать и на свое ментальное здоровье:
«Выбросьте все негативные мысли, если возможно, то вместе с натуральной ёлкой, не дожидаясь марта, и смело начинайте работать над собой. Хвалите себя чаще и не корите себя за набранные “новогодние” килограммы».
Отметим, следующие длинные праздники ждут россиян в конце зимы — с 23 по 25 февраля, и в начале весны — с 8 по 10 марта.