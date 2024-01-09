Гитару 1905 года выпуска продают в Иркутске за шесть миллионов рублей

— Это семиструнная гитара И. Мюллера начала 20 века. Музыкальная фирма И. Ф. Мюллера считалась одной из крупнейших в Российской Империи. Все гитары, выпускаемые под этой маркой, были работами российских мастеров, — пишет продавец в описании к товару.