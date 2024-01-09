Первый рабочий день в Новосибирске: ураганный ветер и долгие пробки

Рабочая неделя в Новосибирске началась со штормового ветра до 18 метров в секунду и долгих пробок в 6 баллов.
По данным синоптиков, сегодня, 9 января температура воздуха составляет до −9 градусов, но из-за ураганного ветра и повышенной влажности в 78% вполне можно ощутить мороз и до −23 градусов мороза. Холод также сопровождает и пронизывающий ветер до 18 метров в секунду.
Ситуация на дорогах не радует так же, как и сама погода — всё утро можно наблюдать за утомительными пробками в городе, которые на сайте 2GIS оцениваются в 6 баллов. Рассосутся ли они к обеду — пока неизвестно.