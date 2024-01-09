На метеостанциях Прикамья 10 дней подряд фиксируют температуру −30° и ниже

Температура −30° и ниже ежедневно фиксируется хотя бы на одной метеостанции Пермского края ежедневно в период с 31 декабря, то есть уже 10 дней подряд, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
«Так, в Осе на 23.00 8 января достигнута отметка −30,2°, — пояснили метеорологи. — На остальной территории края было теплее. Холодный воздух вытесняется на юго-восток, с северо-запада идет слабый заток тепла под влиянием ныряющего циклона. Но уже следующим вечером в его тылу начнется более мощное арктическое вторжение».
По словам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, среднесуточная температура воздуха 9 января оказалась ниже нормы на 10−11°, и по-прежнему отмечаются тридцатиградусные морозы, например, в Бисере. Последний такой непрерывный период с тридцатиградусными морозами длился с 16 по 28 февраля 2021 года, отмечают эксперты.
Ранее метеорологи сообщали, что продолжительное тепло в Пермский край, скорее всего, вернётся не ранее