Взносы за капремонт многоквартирных домов повысились в Иркутской области

Само постановление было принято ещё летом 2023 года. Как сообщалось ранее, размер взноса варьируется от типа дома, в котором проживает собственник, а также от географического положения: для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий (к этой категории относится Братск) взносы всегда были выше, чем для жителей южной части Приангарья.