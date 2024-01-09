Взносы за капремонт многоквартирных домов повысились в Иркутской области

Само постановление было принято ещё летом 2023 года. Как сообщалось ранее, размер взноса варьируется от типа дома, в котором проживает собственник, а также от географического положения: для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий (к этой категории относится Братск) взносы всегда были выше, чем для жителей южной части Приангарья.
В Братске взнос за квадратный метр в квартире, расположенной в девятиэтажном или 14-этажном доме, вырастет на 77 копеек и будет составлять 9 рублей 95 копеек. Взнос на капремонт в братской «пятиэтажке» увеличится с января на 82 копейки: до 7 рублей 71 копейки за «квадрат».
Взносы за капитальный ремонт в многоквартирных домах последний раз повышали в январе 2023 года. До этого на протяжении 8 лет сумма взносов оставалось неизменной.