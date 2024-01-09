В Беловском округе на трассе из-за непогоды столкнулись восемь машин

Накануне в Беловском округе столкнулись восемь машин. По данным Госавтоинспекции Кузбасса, четыре ДТП произошло в 14 часов на 121 км дороги «Кемерово — Новокузнецк» с разницей в несколько минут.
Сначала водитель «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. Чтобы ему помочь, неравнодушные автомобилисты остановились. На месте уже работал экипаж дорожно-патрульной службы с включенными проблесковыми маячками.
Видя затруднённый впереди проезд, водитель грузовика «Шакман» снизил скорость, но этого не сделали следовавшие за ним автомобилисты на «Черри Тигго», «Тойота Калдина», «Фольксваген Туарег» и «Тойота Камри». Они столкнулись друг с другом и с машинами на обочине.
В результате ДТП травмы получили 20-летний и 24-летний пассажиры «Тойоты Камри», им потребовалась медицинская помощь. Правоохранители проверяют обстоятельства происшествий и вину каждого из участников.