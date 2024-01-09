В Беловском округе на трассе из-за непогоды столкнулись восемь машин

Видя затруднённый впереди проезд, водитель грузовика «Шакман» снизил скорость, но этого не сделали следовавшие за ним автомобилисты на «Черри Тигго», «Тойота Калдина», «Фольксваген Туарег» и «Тойота Камри». Они столкнулись друг с другом и с машинами на обочине.