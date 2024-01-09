Кузбассовцам напомнили, как правильно выбросить ёлку после праздников

В Новокузнецке, как сообщает региональный оператор по обращению с ТБО, проходит акция #ЁлкиИгоголки, которая предполагает утилизацию деревьев на корм и подстилку животным. Пункт приёма очищенных от украшений ёлок находится на парковке строительного магазина по ул. Транспортная, 140. Также новокузнечане могут сами увезти хвойные конным центрам.