Кузбассовцам напомнили, как правильно выбросить ёлку после праздников

Мэрия Кемерова напоминает, что ёлку после праздников нужно оставить на контейнерной площадке, а не выкинуть в урну. Дерево вывезет специальный транспорт.
«Важно помнить, что прежде чем выбросить ель, нужно очистить её от мишуры и декоративных элементов. Новогодние деревья измельчают, и если в измельчитель попадёт посторонний предмет, спецтехника может выйти из строя», — пишут сотрудники администрации.
С 10 января в Кемерове начнёт принимать новогодние деревья пункт на Терешковой, 39. Время его работы: с 10 до 17 часов.
В Новокузнецке, как сообщает региональный оператор по обращению с ТБО, проходит акция #ЁлкиИгоголки, которая предполагает утилизацию деревьев на корм и подстилку животным. Пункт приёма очищенных от украшений ёлок находится на парковке строительного магазина по ул. Транспортная, 140. Также новокузнечане могут сами увезти хвойные конным центрам.