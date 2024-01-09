«Это что за “мясо”?: жителей Владивостока ужаснула дорога возле фуникулёра

Корр. ИА PrimaMedia сообщили в Примводоканале, что 8 января работники Горканализации устранили засор, течь от которого поступала на этот участок дороги. Кроме того, там добавили, что сегодня, 9 января, подрядная организация выполнит работы по приведению покрытие в удобоваримое состояние.