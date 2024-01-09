«Это что за “мясо”?: жителей Владивостока ужаснула дорога возле фуникулёра

Жители приморской столицы возмущены состоянием дороги в районе фуникулёра, сообщает ИА PrimaMedia.
На месте около семи месяцев производился масштабный ремонт теплотрассы. Горожане отмечают, что один из участков дороги «разбит в мясо» и жалуются на то, что машины страдают из-за выбоин и ям.
Как утверждают специалисты, которые ведут здесь работы, причина разбитой дороги — текущая канализация.
Корр. ИА PrimaMedia сообщили в Примводоканале, что 8 января работники Горканализации устранили засор, течь от которого поступала на этот участок дороги. Кроме того, там добавили, что сегодня, 9 января, подрядная организация выполнит работы по приведению покрытие в удобоваримое состояние.
Напомним, в прошлом году масштабный ремонт теплосетей затронул сразу несколько районов Владивостока.