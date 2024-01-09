Бастрыкин поручил проверить, почему омичей не расселили из аварийного дома

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку нарушения прав жильцов аварийного дома в Омске, сообщает пресс-служба ведомства. Их должны были расселить ещё в 2019 году.
Омичи направили в Следком обращение, в котором рассказали, что их дом на улице 4-я Транспортная был признан аварийным ещё в 2017 году. У здания был высокий процент износа, разрушались стены, потолки, отсутствовали коммуникации и появилась плесень. Администрация города, по совам жильцов, обещала их расселить ещё в 2019 году, но до сих пор этого не сделала.
Председатель СКР поручил и.о. главы СК по Омской области Сергею Марковиченко провести проверку по факту обращений и предоставить информацию об её результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.