Бастрыкин поручил проверить, почему омичей не расселили из аварийного дома

Омичи направили в Следком обращение, в котором рассказали, что их дом на улице 4-я Транспортная был признан аварийным ещё в 2017 году. У здания был высокий процент износа, разрушались стены, потолки, отсутствовали коммуникации и появилась плесень. Администрация города, по совам жильцов, обещала их расселить ещё в 2019 году, но до сих пор этого не сделала.