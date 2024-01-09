В Омске на территорию детского сада забрел дикий зверь

Как рассказали в пресс-службе, накануне были получены специальные сети для отлова диких копытных животных, которые уже удалось опробовать. Так, на территорию детского сада по улице Стальского, что в Ленинском округе Омска, забрел дикий зверь — сеголеток косули (теленок первого года жизни) не мог самостоятельно выбраться с территории.
«Применение спецсетей позволяет быстро отловить животное без нанесения ему травм, что особенно важно в ограниченном пространстве, когда животное может повредить себя о различные препятствия при панике», — отметили в региональном Минприроды.
В пресс-службе министерства добавили, что для теленка все закончилось хорошо, сотрудники Минприроды и омского Управления охраны животного мира выпустили его за городом в естественную среду обитания.
Как уже сообщал «СуперОмск», ранее в Омской области был введен режим повышенной готовности из-за миграции косуль и их большого количества в городе.