В Омске на территорию детского сада забрел дикий зверь

Как рассказали в пресс-службе, накануне были получены специальные сети для отлова диких копытных животных, которые уже удалось опробовать. Так, на территорию детского сада по улице Стальского, что в Ленинском округе Омска, забрел дикий зверь — сеголеток косули (теленок первого года жизни) не мог самостоятельно выбраться с территории.