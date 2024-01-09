В Хабаровском крае не будут работать телевизоры 15 и 16 января

Так 15 января с 08.00 до 17.00 будут отключены пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре. Кроме того в Комсомольске в это время не будут работать радиопрограммы «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Первая также не будет работать в Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре.