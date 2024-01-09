ЕГЭ-2024 в Хабаровском крае: правила и сроки сдачи

Обычно в середине февраля все девятиклассники и одиннадцатиклассники уже подписывают соответствующие документы, где указывают, какие именно предметы, кроме обязательных, они собираются сдавать. Если передумали сдавать экзамен по выбору — на него можно просто не прийти. Но если захотите добавить другой предмет, сделать это не получится. Так что отнеситесь к этому с умом, и точно рассчитывайте куда планируете поступать после школы и какие ЕГЭ там требуются.