ЕГЭ-2024 в Хабаровском крае: правила и сроки сдачи

ЕГЭ 2024 в Хабаровском крае пройдет в установленные даты, которые традиционно становятся известны после новогодних праздников. Конечно, не все школьники рады приближающимся экзаменам, однако именно от них зависит будущее подростка. Ведь чем лучше сдашь ЕГЭ, тем больше вероятности поступить в университет своей мечты.
Обычно в середине февраля все девятиклассники и одиннадцатиклассники уже подписывают соответствующие документы, где указывают, какие именно предметы, кроме обязательных, они собираются сдавать. Если передумали сдавать экзамен по выбору — на него можно просто не прийти. Но если захотите добавить другой предмет, сделать это не получится. Так что отнеситесь к этому с умом, и точно рассчитывайте куда планируете поступать после школы и какие ЕГЭ там требуются.
ЕГЭ 2024 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ
Министерство просвещения и федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили графики проведения единого и основного государственных экзаменов. Итоговые аттестации для школьников традиционно разделены на три этапа.
Сначала пройдет досрочный этап: с 22 марта по 22 апреля. Основной с 23 мая по 1 июля. И дополнительный период: с 4 по 24 сентября.
Обязательных ЕГЭ 2024 в Хабаровском крае всего два — русский язык и математика, профильная или базовая, на выбор. В Рособрнадзоре отметили, что данные предметы будут установлены в расписании одними из первых, так как учащимся необходимо своевременно получить аттестат.
Расписание основного периода ЕГЭ 2024:
23 мая — география, литература, химия;
28 мая — русский язык;
31 мая — математика базового и профильного уровней;
4 июня — обществознание;
7 и 8 июня — информатика и ИКТ;
10 июня — история, физика;
13 июня — биология и письменная часть по иностранным языкам;
17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.
Не забудем и о резервных днях. Возможно такое, что выпускник выберет экзамены, которые проводятся в один день. Тогда ЕГЭ по второму предмету пройдет в резервный день. Также может случится такое, что школьник по уважительной причине не смог сдать экзамен в основной день.
Резервные дни основного периода ЕГЭ 2024:
20 июня — русский язык;
21 июня — география, литература, физика;
24 июня — математика базового и профильного уровней;
25 июня- информатика, обществознание, химия;
26 июня — иностранные языки (устная часть), история;
27 июня — биология, иностранные языки (письменная часть);
1 июля — по всем учебным предметам.
Экзамены для девятиклассников также разделены на три периода: досрочный — с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля и дополнительный — с 3 по 24 сентября.
21 мая — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);
22 мая — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);
27 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
30 мая — география, история, физика, химия;
3 июня — русский язык;6 июня — математика;
11 июня — география, информатика, обществознание;
14 июня — биология, информатика, литература, физика.
ПРАВИЛА СДАЧИ ЕГЭ 2024 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Во время экзамена соблюдаются строгие правила. Сначала выпускника проверят металлоискателем, потом проводят в аудиторию и посадят за парту, которые компьютер распределил для всех экзаменуемых. Приносить телефон в школу в этот день запрещено!
Выпускник обязан взять с собой паспорт без обложки и черную гелевую ручку, а лучше несколько — на всякий случай. Также можно взять воду, шоколадку и необходимые медицинские препараты. На экзамен по физике, химии и географии можно взять с собой непрограммируемый калькулятор. Необходимые разрешенные справочные материалы для каждого предмета выдадут уже на экзаменах.
Напомним, что в ушедшем 2023 году одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение, экзамен прошел 6 декабря. В Хабаровском крае допуск к ЕГЭ написали более 5,2 тысячи выпускников, свои результаты они узнали после 20 декабря.