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Потепление, ветер и гололед ожидаются в Беларуси во вторник

После существенного похолодания в Беларуси температура поднялась, хотя все равно еще остается ниже нуля.
Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 80% 768 мм рт. ст. +7°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 янв — Sputnik. На отдельных участках дорог республики во вторник сохранится гололедица, об этом сообщили в Белгидромете.

В целом по стране ожидается увеличение облачности. Будет преимущественно без осадков, лишь по северу небольшой снег. Утром местами возможен слабый туман. Ветер днем западный 5−10 м/с, по северо-востоку местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от −1°С по северной части до −8°С по югу.

В МЧС предупредили, что возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.