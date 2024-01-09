Потепление, ветер и гололед ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 9 янв — Sputnik. На отдельных участках дорог республики во вторник сохранится гололедица, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по стране ожидается увеличение облачности. Будет преимущественно без осадков, лишь по северу небольшой снег. Утром местами возможен слабый туман. Ветер днем западный 5−10 м/с, по северо-востоку местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от −1°С по северной части до −8°С по югу.
В МЧС предупредили, что возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.