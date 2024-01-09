2024 год может стать самым жарким в истории

Такой рост температуры по всему миру опасно приближает планету к необратимым изменениям климата, о которых ученые предупреждают уже несколько лет. Дальнейшее потепление приведет к еще большему количеству аномальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи, наводнения и лесные пожары.