В России поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права

С этой даты в силу вступят соответствующее постановление правительства и регламент МВД.
По новым правилам, кандидаты будут считаться сдавшими экзамен, если наберут до 7 штрафных баллов. Сейчас у них есть лимит всего в 5 баллов. Сама таблица штрафов осталась без изменений.
При этом срок пересдачи увеличат. После трех попыток на экзамен можно будет записаться только спустя полгода (сейчас срок составляет 3 месяца), но не позднее 9 месяцев.
Расширен перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительских прав. Так, сдавать экзамены на новую категорию не разрешат людям, которые ранее были лишены прав за пьяное вождение. К сдаче не допустят людей, у которых истек срок действия паспорта или медзаключения об отсутствии противопоказаний к управлению, а также тех, кто обязан явиться в военкомат по повестке.
Также в новых правилах сдачи экзаменов устранена спорная ситуация. Инспектор теперь будет следить за правильностью выполнения всех заданий с заднего сидения, чтобы не иметь доступа к дополнительным педалям. Дело в том, что ранее суды обязывали именно МВД возмещать ущерб в случае, если во время экзамена происходило ДТП.
Водители с иностранными правами лишатся возможности просто обменять их на российские. Им придется проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены. Для легковых машин, мотоциклов и мопедов МВД готово ограничиться только экзаменом по теории. На остальные категории водителям придется проходить полную подготовку и сдавать в ГИБДД не только теорию, но и практику.