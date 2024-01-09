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В России поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права

В России с 1 апреля поменяются правила приема экзамена на получение водительского удостоверения.
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Источник: AP 2023

С этой даты в силу вступят соответствующее постановление правительства и регламент МВД.

По новым правилам, кандидаты будут считаться сдавшими экзамен, если наберут до 7 штрафных баллов. Сейчас у них есть лимит всего в 5 баллов. Сама таблица штрафов осталась без изменений.

При этом срок пересдачи увеличат. После трех попыток на экзамен можно будет записаться только спустя полгода (сейчас срок составляет 3 месяца), но не позднее 9 месяцев.

Расширен перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительских прав. Так, сдавать экзамены на новую категорию не разрешат людям, которые ранее были лишены прав за пьяное вождение. К сдаче не допустят людей, у которых истек срок действия паспорта или медзаключения об отсутствии противопоказаний к управлению, а также тех, кто обязан явиться в военкомат по повестке.

Для автомобилистов поменяют правила выполнения упражнения по развороту в ограниченном пространстве. Раньше водителям приходилось делать это на 5 метрах, куда автомобиль среднего класса не помещался. С апреля коридор увеличат до 7 метров. Мотоциклистам вместо заезда в гараж задним ходом придется доказать, что они смогут проехать по узкой «доске».

Также в новых правилах сдачи экзаменов устранена спорная ситуация. Инспектор теперь будет следить за правильностью выполнения всех заданий с заднего сидения, чтобы не иметь доступа к дополнительным педалям. Дело в том, что ранее суды обязывали именно МВД возмещать ущерб в случае, если во время экзамена происходило ДТП.

Водители с иностранными правами лишатся возможности просто обменять их на российские. Им придется проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены. Для легковых машин, мотоциклов и мопедов МВД готово ограничиться только экзаменом по теории. На остальные категории водителям придется проходить полную подготовку и сдавать в ГИБДД не только теорию, но и практику.