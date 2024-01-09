В России поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права

Расширен перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительских прав. Так, сдавать экзамены на новую категорию не разрешат людям, которые ранее были лишены прав за пьяное вождение. К сдаче не допустят людей, у которых истек срок действия паспорта или медзаключения об отсутствии противопоказаний к управлению, а также тех, кто обязан явиться в военкомат по повестке.